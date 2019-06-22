Eden Hazard’ı alarak ‘Los Galacticos’ kadrosu kurma yolunda çok önemli bir adım atan İspanyol La Liga devi Real Madrid, önceki gün PSG’nin yıldızı Neymar için 130 milyon Euro’nun yanı sıra James Rodrgiuez ya da Gareth Bale’den birini önermişti. Fakat Eflatun-Beyazlılar’ın ezeli rakibi Barcelona da Brezilyalı için devreye girdi, işler karıştı. Katalan ekibi, 27 yaşındaki futbolcu için Ousmanne Dembele ile Philippe Coutinho’yu teklif ederken, 50 milyon Euro da nakit önerisini sundu.

Real 1 adım önde

Bu gelişmelerin üzerine sahadaki rekabetleri ile sürekli gündemde yer alan 2 ezeli rakip, bu sefer de transfer döneminde birbirleriyle kıyasıya kapışacak. Şu ana kadar Fransız ekibinin teklifleri incelemeye aldığı ve önümüzdeki günlerde iki kulüpten biriyle temasa geçeceği öğrenildi. Öte yandan Neymar’ın, Barcelona’da Lionel Messi’nin olması nedeniyle Real Madrid’e sıcak baktığı da bildirildi.