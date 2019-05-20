Yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Real Madrid, yıldız futbolcusu Toni Kroos'la nikah tazeledi. İspanyol devi, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun mukavelesini 2023 yazına dek uzattığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Alman futbolcu için bugün Santiago Bernabeu stadyumunda imza töreninin düzenleneceği belirtildi. Bu sezon takımıyla 43 maçta ter döken Kroos, takımına 1 gol ve 6 asistle katkı sağlamıştı.