Real Madrid taraftarlarından başkan Florentino Perez'e istifa çağrısı
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nun rövanş maçında konuk ettiği Ajax'a 4-1 mağlup olarak ağır bir yenilgi alan Real Madrid'de taraftarlar, maç sonunda başkan Florentino Perez'i istifaya davet ettiler.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nun rövanş maçında Ajax'ı Santiago Bernabeu'da konuk eden Real Madrid, 2-1 kazandığı maçın sonrasında rakibine 4-1 mağlup olarak son 3 yılda kazanmayı başardığı kupaya veda etti.
Maçın 72. dakikasında Schöne'nin Ajax adına skoru 4-1'e getirmesi sonrası Real Madrid taraftarlarının büyük bir bölümü Santiago Bernabeu'yu terk etti. Kalan taraftarların ise maç sonunda başkan Florentino Perez'e büyük tepkisi vardı.
9 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez çeyrek final aşamasına yükselemeyen Real Madrid'in taraftarları maç sonunda Florentino Perez'i istifaya davet ederlerken stadın dışında da tepkiler sürdü.