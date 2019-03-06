UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nun rövanş maçında Ajax'ı Santiago Bernabeu'da konuk eden Real Madrid, 2-1 kazandığı maçın sonrasında rakibine 4-1 mağlup olarak son 3 yılda kazanmayı başardığı kupaya veda etti.

Maçın 72. dakikasında Schöne'nin Ajax adına skoru 4-1'e getirmesi sonrası Real Madrid taraftarlarının büyük bir bölümü Santiago Bernabeu'yu terk etti. Kalan taraftarların ise maç sonunda başkan Florentino Perez'e büyük tepkisi vardı.

9 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez çeyrek final aşamasına yükselemeyen Real Madrid'in taraftarları maç sonunda Florentino Perez'i istifaya davet ederlerken stadın dışında da tepkiler sürdü.