Real Madrid taraftarlarından Bale’ye tepki

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 14. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Real Sociedad’ı 3-1 yendi.

Real Madrid’te 67’inci dakikada Rodrygo’nun yerine oyuna giren Gareth Bale’ye, Santiago Bernabeu Stadı’nı dolduran taraflar büyük tepki gösterdi.

En son 5 Ekim’de maça çıkan Bale, 49 gün sonra takıma geri döndü. Galli futbolcunun takımdan ayrılmak istediği yönünde basında çıkan haberlerden dolayı Real Madrid taraftarları, topa her dokunuşunda Bale’yi ıslıkladı.