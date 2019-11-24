Real Madrid taraftarlarından Bale’ye tepki
İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 14. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Real Sociedad’ı 3-1 yendi. Real Madrid’te 67’inci dakikada Rodrygo’nun yerine oyuna giren Gareth Bale’ye, Santiago Bernabeu Stadı’nı dolduran taraflar büyük tepki gösterdi.
İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 14. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Real Sociedad’ı 3-1 yendi.
Real Madrid’te 67’inci dakikada Rodrygo’nun yerine oyuna giren Gareth Bale’ye, Santiago Bernabeu Stadı’nı dolduran taraflar büyük tepki gösterdi.
En son 5 Ekim’de maça çıkan Bale, 49 gün sonra takıma geri döndü. Galli futbolcunun takımdan ayrılmak istediği yönünde basında çıkan haberlerden dolayı Real Madrid taraftarları, topa her dokunuşunda Bale’yi ıslıkladı.