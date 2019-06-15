İspanya’da transfer bombalarını birer birer patlatan Real Madrid, son olarak önceki gün Chelsea’den 100 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Belçikalı yıldızı Eden Hazard’ı taraftarlara ve basına tanıtmıştı.

Hazard’ın yanı sıra 45 milyon Euro’ya Santos’tan sol kanat Rodrygo, 48 milyon Euro’ya Lyon’dan sol bek Ferland Mendy’yi, 50 milyon Euro’ya Porto’dan stoper Eder Militao’yu, 60 milyon Euro’ya Frankfurt’tan forvet Luka Jovic’i alan Los Galacticos’ta Başkan Florentino Perez, kötü geçen sezonu unutturmak adına şu ana kadar kulüp kasasından 303 milyon Euro harcadı.

10 oyuncu ayrılacak

Bu transferlere çok sevinen Real’in seyircisi, Hazard’ın tanıtımı sırasında bu kez Manchester United’da oynayan Paul Pogba ile PSG’de forma giyen Kylian Mbappe’nin alınması için tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan şu an itibariyle toplamda A Takım kadrosu 37’ye yükselen İspanyol temsilcisinde teknik direktör Zinedine Zidane’ın yaklaşık 10 futbolcuyla yolların ayrılmasını istediği gelen haberler arasında yer alıyor.