Real Madrid stadı, Bir Avrupa ülkesi olan İspanya'nın hem tarihi hem de oldukça köklü olan statları arasında yerini almaktadır. Bu bakımdan önemli bir yerinin varlığı söz konusudur. Bu stat konum olarak İspanya'nın aynı zamanda başkenti de olan Madrid şehrinde bulunmaktadır. İnşaat çalışmaları 27 Ekim 1944 yılında başlamış olan stat, Aralık 1947 yılında düzenlenen bir törenle açılmıştır.

Real Madrid Stadı'nın adı nedir?

Real Madrid Stadının adı, 4 Ocak 1955 tarihinde günümüzde kullanılmakta olan Santiago Bernabeu Stadyumu olarak değiştirmiştir. Son derece köklü olan tarihiyle de dikkatleri üzerine çeken stat adını, efsane bir başkan olan Santiago Bernabeu Yeste'den den almıştır.

Real Madrid Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Real Madrid Stadı, günümüzde kullanılan adıyla Santiago Bernabéu Stadyumunun sahip olduğu kapasitesi değişkenlik göstermektedir. İlk inşa edildiği dönemlerde 70.000 kişilik kapasitesi olan stadyumun kapasitesi, 1953 yılında 120.000 kişilik bir kapasiteye ulaştırılmıştır.

Daha sonraki dönemde yapılan yenilenme çalışmaları esnasında ise 120.000 kişilik olan kapasitesi azaltılarak 81.044 olarak düzenlenmiştir. Böyle yapılmasının sebebi ise UEFA standartlarındaki statların tamamıyla koltuklu olmasından kaynaklanmaktadır.

Santiago Bernabeu Stadyumu, inşa edildiği ilk günden beri, Real Madrid maçlarına ev sahipliği yapmaktadır. Kısaca Real Madrid İspanya spor takımı tüm maçlarını bu stadyumda oynamaktadır. Santiago Bernabéeu Stadyumu aynı zamanda çok önemli uluslararası turnuvalara ve final maçlarına da ev sahipliği yapmış bir stat olma özelliği taşımaktadır.