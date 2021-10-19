Şampiyonlar Ligi'ne İnter galibiyetiyle başlayan ancak sürpriz bir şekilde 2. haftada Moldova ekibi Sheriff'e kaybeden Real Madrid, Shakhtar Donetsk karşısında şov yaptı. İspanyol devi ilk yarım saatte aşamadığı Shakhtar savunmasını 37'de Sergiy Kryvtsov'un kendi kalesine attığı golle deldi. İlk yarı bu sonuçla sona ererken, ikinci 45'te adeta Los Galacticos gövde gösterisi yaptı.

51 ve 56'da Vinicus Junior, 64'te Rodrygo ve uzatma anlarında Karim Benzama'nın attığı gollerle Real Madrid, Ukrayna deplasmanından 3 puanla döndü.

Bu sonuçla birlikte İspanyollar D Grubu'nda 6 puana yükselirken, Shakhtar 1 puanda kaldı.