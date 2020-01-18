Penaltılarla finalde Atletico Madrid’i yenen Real Madrid, İspanya Süper Kupası’nı kaldırmayı başardı. La Liga’da ise Getafe deplasmanında net bir galibiyet aldı ve ezeli rakibi Barcelona’yı yakaladı. Savunma anlamında müthiş formunu sürdüren Real Madrid, Barcelona ile evinde oynayacağı maça kadar puan kaybı yaşamak istemiyor. Los Galacticos son olarak 2008 yılında bir lig maçında Sevilla karşısında puan kaybı yaşamıştı.

Evinde Athletic Bilbao engelini aşamayan Sevilla, böylece son 4 haftada 7 puan kaybetmiş oldu. Ligde deplasmanda 5 maçtır kaybetmeyen Sevilla, aynı zamanda bu haftaya kadar dış sahada en fazla puan toplayan takım. Bu maça kadar deplasmandaki 10 maçın sadece birinde gol atamayan konuk ekip, lig sonunda Şampiyonlar Ligi bileti almanın peşinde.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Real Madrid, evindeki son 10 maçta da Sevilla’yı yenmesini bildi.

• Sevilla’nın ligdeki son 11 maçının 9’u 2,5 Gol Altı bitti.

•Ligin en az gol yiyen iki ekibinden biri olan R.Madrid, son maçında sadece 1 gol yedi.

• Real Madrid’in ligdeki son 15 maçının 11’i karşılıklı gol yok bitti.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği oyun maç sonucu. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %60’ı maçta Real Madrid’in kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2,5 Gol Alt/Üst. Misli.com üyelerinin yaklaşık %19’u maçta en azından 3 gol atılacağını düşünüyor.

MURAT FEVZİ TANIRLI’NIN YORUMU

Lider Barça ile aynı puana sahip olan Real’de çok sayıda eksik var. Ramos, Hazard, Bale dikkat çeken eksikler. Sevilla’da ise orta sahada Arjantinli Lucas Ocampos cezalı, Joan Jordan ise sakat. Eksiklerin öne çıkacağı maçta puan tablosu itibarıyla da kontrollü maç bekliyorum. İki takım arasındaki son 2 maç kısır skorlarla bitti, benzer şekilde bitebilir.



