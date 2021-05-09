Real Madrid - Sevilla maç sonucu: 2-2

İspanya La Liga'da 35. haftada Real Madrid, Sevilla'yı ağırladı. Barcelona ve Atletico Madrid'in berabere kaldığı haftada kazanmak isteyen Zidane'ın takımı 22. dakikada Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando'nun golüyle Sevilla karşısında 1-0 mağlup duruma düştü ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarı 67'de Marco Asensio Real'e beraberliği getirdi. 78'de ise tecrübeli orta saha Rakitic penaltıdan Endülüs ekibini tekrardan öne geçirdi; 1-2.

Maçın 90+4. dakikasında ise Diego Carlos kendi kalesine attığı golle adeta Real'e hayat veren ve 1 puan kazandıran golü attı. Bu skorun ardından lider Atletico 77, Real ve Barcelona ise 75'er puandalar. 4. sıradaki Sevilla'nın puanı ise 71...











