Real Madrid - Sevilla maç sonucu: 2-2
İspanya La Liga'da 35. hafta mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Real Madrid, Sevilla karşısında 1 puanı uzatmada gelen golle kurtardı. Barcelona ve Atletico Madrid'in berabere kaldığı haftada Sevilla karşısında son anlara 2-1 mağlup giren Zidane'ın öğrencilerine puanı hediye eden gol 90+4'te Sevilla'lı stoper Diego Carlos'un kendi kalesine attığı golle geldi.
İspanya La Liga'da 35. haftada Real Madrid, Sevilla'yı ağırladı. Barcelona ve Atletico Madrid'in berabere kaldığı haftada kazanmak isteyen Zidane'ın takımı 22. dakikada Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando'nun golüyle Sevilla karşısında 1-0 mağlup duruma düştü ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarı 67'de Marco Asensio Real'e beraberliği getirdi. 78'de ise tecrübeli orta saha Rakitic penaltıdan Endülüs ekibini tekrardan öne geçirdi; 1-2.
Maçın 90+4. dakikasında ise Diego Carlos kendi kalesine attığı golle adeta Real'e hayat veren ve 1 puan kazandıran golü attı. Bu skorun ardından lider Atletico 77, Real ve Barcelona ise 75'er puandalar. 4. sıradaki Sevilla'nın puanı ise 71...