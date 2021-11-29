Real Madrid-Sevilla maç sonucu: 2-1

La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid sahasında Sevilla'yı ağırladı. Real Madrid, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak üst üste 4. galibiyetini aldı. Sevilla'nın ise ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.
Karşılaşmanın 12. dakikasında Sevilla, Mir'in golüyle 1-0 öne geçti. 32. dakikada Karim Benzema skora dengeyi getiren golü kaydetti. Mücadelede ilk yarı 1-1'lik eşitlikle geçildi. Karşılaşmanın son anlarına doğru sahneye Vinicius Junior çıktı ve Brezilyalı futbolcu 87. dakikada takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 33'e yükseltirken, Sevilla ise 28 puanda kaldı.