MENÜ

Real Madrid-Sevilla maç sonucu: 2-1

İspanya La Liga'nın 15. hafta mücadelesinde Real Madrid sahasında Sevilla'yı konuk etti. Madrid ekibi 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.

29 Kasım 2021, Pazartesi 01:44 Son Güncelleme:
- A +
Real Madrid-Sevilla maç sonucu: 2-1

La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid sahasında Sevilla'yı ağırladı. Real Madrid, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak üst üste 4. galibiyetini aldı. Sevilla'nın ise ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Sevilla, Mir'in golüyle 1-0 öne geçti. 32. dakikada Karim Benzema skora dengeyi getiren golü kaydetti. Mücadelede ilk yarı 1-1'lik eşitlikle geçildi. Karşılaşmanın son anlarına doğru sahneye Vinicius Junior çıktı ve Brezilyalı futbolcu 87. dakikada takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 33'e yükseltirken, Sevilla ise 28 puanda kaldı.


İlgili Haberler
Sergio Ramos'tan Lionel Messi'ye övgü dolu sözler


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...