La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid, Espanyol'a konuk oldu. Lig sonuncusu olup iki gün önce teknik direktör değişikliği yapan Espanyol deplasmanına giden Real Madrid, karşılaşmanın 45. dakikasında Casemiro’nun attığı golle önemli bir galibiyet aldı.

Barcelona’nın Celta Vigo deplasmanında 2-2 berabere kalarak puan kaybetmesini iyi değerlendiren Real Madrid, liderliğini sağlamlaştırdı. Espanyol ise 24 puanla son sırada yer aldı.

La Liga’da kalan 6 hafta öncesinde Real Madrid’in 71, Barcelona’nın 69, Atletico Madrid’in 58 ve Sevilla’nın 54 puanı bulunuyor.

Ligin 33. haftasında, 30 Haziran’da Barcelona-Atletico Madrid, 2 Temmuz’da Real Madrid-Getafe maçları yapılacak.