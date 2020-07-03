Real Madrid şampiyonluğa koşuyor! Real Madrid-Getafe maç sonucu: 1-0

La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Getafe’yi Sergio Ramos'un penaltı golüyle 1-0 yendi. Barcelona'nın puan kaybettiği haftada Getafe engelini tek golle aşan Real Madrid, ligin bitimine 5 hafta kala puan farkını 4'e yükseltti.

03 Temmuz 2020, Cuma 01:11 Son Güncelleme:
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Real Madrid şampiyonluğa koşuyor! Real Madrid-Getafe maç sonucu: 1-0

La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Getafe’yi 1-0 yendi.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Real Madrid’e galibiyeti getiren gol, 79. dakikada penaltı atışını kullanan Sergio Ramos’un ayağından geldi.

Sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan lig lideri Real Madrid puanını 74’e çıkarırken, 6. sıradaki Getafe ise 52 puanda kaldı.

Şampiyonluk yarışı verdiği Barcelona’nın Atletico Madrid ile 2-2 beraber kalarak puan kaybetmesini iyi değerlendiren Real Madrid, ligin bitimine 5 hafta kala Katalan takımıyla arasındaki puan farkını da 4’e çıkardı.

Öte yandan, Getafe maçının 31’inci dakikasında sakatlanan Real Madrid’in Fransız futbolcusu Raphael Varane, oyuna devam edemeyerek yerini Eder Militao’ya bıraktı.

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