Real Madrid şampiyonluğa koşuyor! Real Madrid-Getafe maç sonucu: 1-0
La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Getafe’yi Sergio Ramos'un penaltı golüyle 1-0 yendi. Barcelona'nın puan kaybettiği haftada Getafe engelini tek golle aşan Real Madrid, ligin bitimine 5 hafta kala puan farkını 4'e yükseltti.
La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Getafe’yi 1-0 yendi.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Real Madrid’e galibiyeti getiren gol, 79. dakikada penaltı atışını kullanan Sergio Ramos’un ayağından geldi.
Sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan lig lideri Real Madrid puanını 74’e çıkarırken, 6. sıradaki Getafe ise 52 puanda kaldı.
Şampiyonluk yarışı verdiği Barcelona’nın Atletico Madrid ile 2-2 beraber kalarak puan kaybetmesini iyi değerlendiren Real Madrid, ligin bitimine 5 hafta kala Katalan takımıyla arasındaki puan farkını da 4’e çıkardı.
Öte yandan, Getafe maçının 31’inci dakikasında sakatlanan Real Madrid’in Fransız futbolcusu Raphael Varane, oyuna devam edemeyerek yerini Eder Militao’ya bıraktı.