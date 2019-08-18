Real Madrid resmen çark etti! Gareth Bale...

Real Madrid'in Galli futbolcusu Gareth Bale, geçtiğimiz ay Çin Süper Ligi ekiplerinden Jiangsu Suning'le sözleşme imzalamaya gitmiş ancak söz konusu transfer son anda suya düşmüştü. Sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan yıldız isim, dün takımının La Liga'nın ilk haftasında Celta Vigo'yu 3-1 yendiği karşılaşmaya da ilk 11'de başlamıştı.

Bu gelişmeler, 30 yaşındaki oyuncunun takımdaki geleceğiyle ilgili büyük soru işaretleri yaratırken konuyla ilgili nihai açıklamayı İspanyol devinin teknik patronu Zinedine Zidane yaptı. Sezon öncesinde Bayern Münih'e 3-1 yenildikleri hazırlık maçı sonrası Bale ile yolların ayrılacağını duyuran Fransız hoca, dünkü mücadelenin ardından düzenlediği basın toplantısında ise kararından geri adım attığını belirtti.

"Gareth ile bu maçtan önce iki-üç defa konuştum. Kendisi bu sezon da bizimle olacak." ifadelerini kullanan Zidane, oyuncusunun performansıyla ilgili olaraksa "Nasıl oynadığını hepiniz gördünüz. O da takımın geri kalanı gibi çok iyi bir maç çıkardı. Şu anda yalnızca futbola odaklanmış durumda." yorumunu yaptı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler