Real Madrid - Rayo Vallecano maçının öne çıkan rakamları

13. hafta mücadelesinde, 24 puan 14 averaj ile 2. sırada yer alan Real Madrid, 20 puan 6 averaj ile 6. sırada yer alan Rayo Vallecano ile kozlarını paylaşacak.

La Liga’da daha önce 36 kere karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde Real Madrid’in galibiyetlerde 28-5 üstünlüğü bulunuyor. Real Madrid’in 102 golüne Rayo Vallecano 37 golle cevap verdi.

Takım haberleri

Ev sahibi takımda Dani Ceballos ve Gareth Bale karşılaşmada forma giyemeyecek. Misafir takımda Martin Marquelanz’in sakatlığı devam ederken, Esteban Saveljich durumu belli değil. Ligde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Rayo’nun kadroda değişiklik yapması beklenmiyor.

Oran analizi

Real Madrid için beraberliğe 4.4 oran verildiği toplam 5 maçın hiçbiri berabere bitmezken, yine Real Madrid için ilk yarıda rakiplerine 5.5 oran verilen toplam 35 maçın %94 kısmının ilk yarısını kaybetmedi.

Takım serileri

Real Madrid ligde oynadığı son 29 maçın 28’inde yenilgi yüzü görmedi. Rayo Vallecano ile evinde oynadığı son 10 maçı da kazanırken son 6 maçın hem ilk yarı hem de ikinci yarı galibiyet elde etti

Beklenti

Real Madrid, son maçta La Liga'da Elche'yi Vinicius Junior'ın attığı gollerle 3 puan almasını bildi. Brezilyalı oyuncu sezona dikkat çekici performansını sürdürerek haftaiçi Şampiyonlar Ligi’nde 2 asist kaydetti. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri Real Sociedad'ın sadece bir puan gerisinde ve lider olmaları için büyük şansa sahip.

Rayo Vallecano bu sezon beklentileri fazlasıyla karşılayıp kendine ilk 6’da yer buldu ancak kazandıkları 20 puanın 16'sı kendi sahasında geldi ve altı deplasman maçından dördünü kaybettiler.