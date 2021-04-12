Real Madrid, PSG ve Inter Lingard ile ilgileniyor

West Ham United'da kiralık olarak forma giyen ve adeta Londra ekibiyle yeniden doğan Jesse Lingard, Avrupa devlerini peşine takmayı başardı.

Fransa'da yayın yapan le10sport'un ESPN'e dayandırdığı habere göre, Paris Saint Germain bonservisi Manchester United'da bulunan İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmakta kararlı. West Ham'da satın alma opsiyonu bulunmayan Lingard transferiyle Fransız ekibinin sportif direktörü Leonardo'nun bizzat ilgilendiği öğrenildi.

Haberde, Jesse Lingard için Real Madrid ve Inter'inde devrede olduğu ve Paris Saint Germain'in İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmak için büyük bir savvaş vermesi gerektiğini savundu.

West Ham'da harikalar yaratıyor

Devre arası transfer döneminde Manchester United'dan West Ham United'a kiralanan 28 yaşındaki futbolcu, Londra ekibinde harikalar yaratıyor. Lingard, bordo mavililerle çıktığı 9 Premier Lig maçında 8 gol 4 asistlik performans sergiledi.