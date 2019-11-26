UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üst turu garantilemek isteyen Real Madrid, 4’te 4 yaparak grupta zirvede yer alan Paris Saint Germain’i konuk ederken her zaman olduğu gibi Tek Maç olarak oynanacak maçta Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

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La Liga’da hafta sonunda Real Sociedad’ı ağırlayan Real Madrid, maçın başında geriye düşmesi rağmen 3 gol atarak 3 puanı aldı ve zirve mücadelesine devam etti. Devler Ligi’nde ise ilk iki maçta bir puan aldıktan sonra Galatasaray’ı her iki maçta devirerek ikinci sıradaki yerini aldı. Bu maçı kazanırlarsa üst turu garantilyecekler. Beraberlik halinde ise Club Brugge’ün İstanbul’da kazanması halinde son hafta Belçika deplasmanında kaybetmemeleri lazım.

Cuma akşamı Ligue 1’de Lille ile karşılaşan Paris Saint Germain, evinde ilk yarıda bulduğu iki golle kazandı ve rahat şekilde zirvenin tadını çıkarmaya devam ediyor. Devler Ligi’nde müthiş performansını devam ettiren PSG, Club Brugge karşısında iki maçı da gol yemeden kazandı ve grupta 4’te 4 yaparak zirvede üst turu garantilediler.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İki ekip arasındaki son 4 maçta 2,5 gol üstü bitti.

• Real Madrid’in son 5 maçının 4’ü 2,5 gol üstü bitti.

• PSG’nin Devler Ligi’nde son 6 maçının 5’i karşılıklı gol yok bitti.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih maçat en az 3 gol olması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %21’den fazlası maçın 2,5 gol üstü bitmesine kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih ise ev sahibinin galibiyeti. Misli.com üyelerinin yaklaşık %20’si maçta Real Madrid’in maçı kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI FARUK NERGİZ'İN YORUMU

Paris Saint Germain puan alması halinde liderliği garantileyecek. Fransızlarda şüpheli olan Neymar ve Mbappe riske edilmeyebilir. Di Maria, Icardı ve iyileşen Cavani gibi isimler Real Madrid savunmasını aşmakta zorlanmaz. İspanyol ekibinde ise Asensio, Nacho ve Rodriguez'in sakatlığı sürerken Modric ve Kroos tamamen iyileşti.

Paris Saint Germain ihtiyacı olan puanı alacaktır. Karşılıklı gol ise alternatif seçimim olacak.