İspanyol devi Real Madrid, orta sahasına genç bir ismi eklemek istiyor. Daily Mirror'ın haberine göre Real Madrid, Manchester City'nin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Phil Foden'ı transfer etmek istiyor.

Gazetenin aktardığına göre Real Madrid, genç oyuncunun gelişimini birkaç yıldır takip ediyor ve Pep Guardiola'nın takımında yer bulmaya çalışan Foden'ı Bernabeu'ya getirebilecekleri düşüncesindeler.

Foden, Manchester City'nin Premier Lig'deki son 10 karşılaşmasında sadece 1 kez ilk 11'de yer alabildi.