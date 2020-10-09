Manchester United forması giyen Paul Pogba, hayallerini süsleyen takımı açıkladı. Fransız yıldız, bir gün Real Madrid formasıyla sahaya çıkmak istediğini söyledi.

Her futbolcunun İspanyol ekibinde top koşturmayı hedeflediğini belirten 27 yaşındaki yıldız, ''Bu benim için bir rüya. Bir gün neden olmasın?'' dedi.

Paul Pogba, şu anki takımı Manchester United hakkında da konuştu. İngiliz ekibinde mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, ''Bu kulübü hak ettiği yerlere getirmek için her şeyimi vereceğim'' ifadelerini kullandı.

2016 yılında Juventus'tan ayrılan Pogba, yaklaşık 105 milyon euro karşılığında Manchester United'ın yolunu tutmuştu. Ada devi ile 168 resmi maça çıkan Fransız yıldız, 33 gol atıp 33 de asist yaptı.

Kaynak: Trt Spor