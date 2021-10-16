Real Madrid - Panathinaikos maç sonucu: 88-65

Turkish Airlines EuroLeague'in 4. hafta mücadelesinde İspanyol devi Real Madrid, sahasında Yunan ekibi Panathinaikos'u konuk etti. Real Madrid, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmanın son çeyreğinde farkı iyice açarak Panathinaikos'u 88-65 mağlup etti.

Real Madrid'de Walter Tavares; saha içinden hiç kaçırmadan ürettiği 17 sayı, 9 ribaunt, 2 blok ile maça damga vururken Alberto Abalde 16, Guerschon Yabusele 14 sayıyla oynadı. Panathinaikos'ta ise eski Galatasaraylı Darly Macon, 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Georgios Papagiannis de 12 sayı, 6 ribaunt ile maçı tamamladı.

Bu sonuçla Real Madrid, 4. maçında 3. galibiyetini alırken Panathinaikos ise ilk 4 hafta sonunda 1 galibiyette kaldı. Panathinaikos'un tek galibiyeti iç sahadaki Fenerbahçe maçında gelmişti.