Real Madrid, Panathinaikos karşısında zorlanmadı: 89-68

Turkish Airlines EuroLeague'in 13. maç döneminde İspanyol ekibi Real Madrid, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk etti.

Maça iyi başlayan ev sahibi ekip; ilk çeyreği 23-10, ilk yarıyı da 43-31 önde tamamladı.

Panathinaikos, üçüncü çeyrekteki etkili oyunuyla son çeyreğe 63-55'lik skorla girmeyi başardı.

Konuk ekip, son çeyreğin başında farkı 5 sayıya indirse de sonraki bölümde etkili olan Real Madrid, karşılaşmadan 89-68'lik skorla galip ayrıldı.

Real Madrid, bu sonuçla 13. maçında 11. galibiyetini alarak temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu takibe devam etti.

Panathinaikos ise son 5 maçta 4., toplamda ise 13. maçında 7. yenilgisini aldı.

Ev sahibi ekipte Fabien Causeur 14 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Facundo Campazzo 13, Walter Tavares 11 sayı üretti.

Panathinaikos'ta ise Keith Langford 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Nick Calathes de 17 sayıyla oynadı.