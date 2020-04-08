Real Madrid oyuncuları ve teknik ekip maaş indirimine gitti
Avrupa'da bir çok takımda olduğu gibi Real Madrid takımında da oyuncular ve teknik ekip maaşlarında indirime gitti. Kulübün resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada, maaşlarda %10 ile %20 arasında indirim yapıldığı açıklandı.
İspanya’nın Real Madrid Kulübü, futbol ve basketbol A takımlarındaki sporcular, teknik adamlar ve çalışanların maaşlarının 2019-2020 sezonu sonuna kadar yüzde 10 ile yüzde 20 arasında düşürülmesi için anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı liglere ara verildiği ve kulübün ticari faaliyetlerinin çoğunun da durdurduğu belirtildi. Bu durum karşısında kulüp çalışanlarının tamamının işlerine devam edebilmesi için basketbol ve futbol A takımındaki oyuncuların, teknik kadronun ve çalışanların maaşlarının sezon sonuna kadar yüzde 10 ile yüzde 20 arasında düşürüleceği, bu karara onların da onay verdiği bildirildi.
İspanya’da Kovid-19’dan dolayı bu zamana 1. ve 2. lig kulüplerinden 8’i "Geçici İstihdam Düzenleme Önlemi" açıklayarak, bazı çalışanlarını ücretsiz izine çıkarmıştı. Ayrıca, Barcelona ve Atletico Madrid gibi kulüpler de A takımlarındaki futbolcuların ve teknik heyetin maaşlarında kesinti yapma kararı almıştı.