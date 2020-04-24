Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, yeni sezonda orta sahayı güçlendirmeyi hedefliyor. Fransız teknik adamın, özellikle Casemiro'ya alternatif bir isim aradığı belirtiliyordu.

L'Equipe'e göre Madrid ekibi, bu yaz hem Paul Pogba'yı hem de Eduardo Camavinga'yı kadrosuna katmak adına harekete geçecek.

İspanyol ekibi, uzun süredir peşinde olduğu Pogba'nın transferini bu yaz bitirmek istiyor. Çünkü Manchester United da sözleşmesi 2021'de bitecek olan Fransız yıldız ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Ayrıca Zidane'ın Casemiro'nun bölgesi için özellikle Rennes'in genç yıldızı Eduardo Camavinga'yı istediği belirtiliyor. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu için yüksek bir bonservis ücreti ödemeye hazır oldukları iddia ediliyor.



