Real Madrid, Mbappe transferi için Vinicius Jr.'ı takasta kullanacak

Real Madrid'in Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak için genç forvet Vinicius Jr'ı takasta kullanacağı iddia edildi.

The Telegraph'ın haberine göre Fylian Mbappe'nin Paris Saint Germain'de kalma ihtimali yarı yarıya. Haziran 2022'de bitecek sözleşmeyi uzatmak için hem Mbappe hem de PSG, henüz bir adım atmış değil. Bu yüzden Fransız yıldızın sezon sonu takımdan ayrılmasının yüksek ihtimal olduğu konuşuluyor.

Mbappe için en ciddi aday ise Real Madrid. İspanyol devinin 160 milyon euro güncel bonservis bedeli olan yıldız futbolcu için Vinicius Jr'ı takasta kullanabileceği ileri sürüldü.

PSG takasa sıcak bakıyor

İspanyol basınından El Chiringuito'ya göre PSG Spor Direktörü Leonardo, vatandaşı Vinicius Jr.'ın takıma katılmasına sıcak bakıyor. Bir başka İspanyol gazetesi AS ise Real Madrid'in, PSG’nin yeni sözleşme teklifine sıcak bakmayan Kylian Mbappe’yi bu yaz transfer etmek istediğini yazdı. PSG, Mbappe'nin sözleşmesi 2022 yılında biteceği için oyuncuyu satmak zorunda kalabileceğini de haberinde belirtti.

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