Real Madrid Mbappe için ilk teklifini yaptı

Real Madrid, Paris Saint Germain'den ayrılmak isteyen Kylian Mbappe için ilk hamlesini yaptı.

İngiliz basını eflatun beyazlıların yıldız futbolcu için PSG'ye tekliftebulunduğunu yazdı. Fransız basını yapılan teklifin 160 milyon euro değerinde olduğunu okuyucularına duyurdu.





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Teklif reddedildi

Paris ekibiyle seneye sözleşmesi sona erecek olan ve ayrılmak istediğini yönetime bildiren Mbappe için yapılan bu teklifin reddedildiği öğrenildi. Bu rağmen transfer görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.