İspanyol devi Real Madrid, Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak için gün sayıyor. Ancak Real Madrid, Fransız yıldız ile sözleşme imzalamak için biraz daha beklemek durumunda kalabilir.

AS'ta yer alan habere göre Paris Saint-Germain'in Kylian Mbappe ile sözleşme yenileme umutları azalırken, Real Madrid oyuncuyu kadrosuna katmak konusunda son derece emin.

PSG'yle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu, 1 Ocak'tan itibaren, istediği kulüpler ile sözleşme görüşmeleri gerçekleştirmede serbest olacak. Ancak Mbappe, kendisine yönelik gelebilecek olası eleştirileri önlemek adına PSG'nin Real Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçlarına kadar İspanyol ekibine imza atmayacak.

Kylian Mbappe bu sezon PSG ile 24 maça çıktı ve 15 gol, 15 asistlik performans gösterdi.

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