Real Madrid sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Marco Asensio yollarını ayırıyor. Yeni sözleşme konusunda uzlaşılamamasının ardından İspanyol oyuncu için gelecek tekliflere açık olacağı öğrenilen İspanyol devinin 40 milyon Euro civarlarında bir bonservis talep ettiği öğrenildi. Forvet arkasında her bölgede oynayabilen Asensio ile Manchester United, Liverpool ve Milan ilgileniyor.

Real Madrid’den yıllık yaklaşık 10 milyon Euro kazanan Marco Asensio’nun 7 milyon euro maaş talep ettiği ve bu konuda direttiği için transferlerin önünün tıkandığı gelen bilgiler arasında. Milan, Madrid’e oyuncu için 30 milyon Euro önerse de Asensio’nun maaş talebinden dolayı transferden çekilme noktasına geldi. Liverpool’un ise 26 yaşındaki İspanyol için yıllık 6 milyon Euro civarında bir maaş teklif ettiği öğrenildi.

26 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 42 maçta 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.