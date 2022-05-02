İspanya La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Real Madrid gelecek sezonun kadro planlamasına çoktan başladı. İç transfere öncelik veren İspanyol devinin ilk hedefi takım kaptanı Marcelo'yu takımda tutmak.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Real Madrid, 12 Mayıs'ta 34 yaşına girecek olan Marcelo'nun sözleşmesini bir sezon daha uzatmayı ciddi olarak düşünüyor.

Marcelo takımda kalmak istiyor

Brezilyalı futbolcu senelerdir formasını giydiği Madrid ekibinden ayrılmak istemiyor. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesini yenilemek istediğini belirten Marcelo aynı zamanda maaşında ciddi bir indirime gitmeye de olumlu yaklaşıyor. Şu anda Real Madrid'den yıllık 8 milyon Euro kazanan Marcelo'nun sözleşmesini yenilerse takımın en az kazanan futbolcuları arasında yer alması bekleniyor.

Madrid'in ilk planı farklıydı

Real Madrid'in Marcelo için ilk planı sözleşme uzatmak değildi, kulüp Brezilyalı futbolcuya takım içerisinde bir görev teklif etmeyi düşünüyordu. Ancak Marcelo'nun henüz çok yaşlı olmaması ve bir sezon daha üst seviyede futbol oynayabilecek olması Madrid ekibinin fikrini değiştirdi.

Takımın şu anda kaptanlığını yapan Marcelo, 2007 yılında Real Madrid efsanesi Roberto Carlos'un yerini alması için transfer edilmişti. İspanyol devi ile başarıdan başarıya koşan Marcelo, bugüne kadar 545 maçta forma giydi ve 38 gol, 103 asistlik performansa imza attı.



