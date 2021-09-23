Real Madrid-Mallorca maç sonucu: 6-1

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin ( La Liga ) 6. haftasında Real Madrid, Mallorca'yı 6-1 yendi.

Real Madrid, seyircisi önünde oynadığı Mallorca mücadelesini, Asensio (3), Benzema (2) ve Isco'nun attığı gollerle kazandı.

Benzema, La Liga tarihinde 200 gol barajını geçen 10. oyuncu olarak kayıtlara geçti. Fransız santrfor, Alfredo Di Stefano (215), Raul Gonzales (228) ve Cristiano Ronaldo'dan (311) sonra Real Madrid formasıyla ligde 200 gole ulaşan 4. futbolcu oldu.

Peş peşe 4 galibiyetini elde eden Real Madrid, 16 puanla liderliğini sürdürdü. Mallorca ise 8 puanda kaldı.