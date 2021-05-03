Real Madrid maçı öncesi Ergin Ataman: Kazanacağız!

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, Play-Off serisi 5. maçında Real Madrid'i konuk edecek. 2-2 olan serinin kazananını belirleyecek maç öncesi Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.

Real Madrid karşısında kazanarak kupa yolundaki yürüyüşlerini sürdüreceklerini belirten Ataman, "Müthiş bir seri oynuyoruz. Bazen çok keyif aldık, bazen de son anlarda yıkıldık ama üç sezondur oynadığımız basketbol ile bu hikayeyi tamamlamayı hak ediyoruz. Hiçbir büyük başarı kolay yollarla elde edilmiyor, Real Madrid takımına ve Pablo Laso’ya çok saygı duyuyoruz ancak biz de kendimize güveniyoruz. Kazanacağız ve kupa yolundaki yürüyüşümüz devam edecek" dedi.