Real Madrid, Maccabi Tel Aviv'i ikinci yarıda geçti: 91-79

Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç döneminde Real Madrid, sahasında konuk ettiği Maccabi FOX Tel Aviv'i ikinci yarıdaki etkili performansıyla 91-79 mağlup etti.

04 Ocak 2019, Cuma 01:07
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Real Madrid, Maccabi Tel Aviv'i ikinci yarıda geçti: 91-79

Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç döneminde İspanyol ekibi Real Madrid, İsrai temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv'i konuk etti. 

Karşılaşmanın ilk yarısında rakibinin hücum performansına karşılık verebilen Maccabi Tel Aviv, 44-44 eşitlikle soyunma odasına gitti. 

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Real Madrid, karşılaşmadan 91-79 galip ayrılmayı başardı. 

Bu sonuçla Real Madrid, 16. maçındaki 13. galibiyetini alırken Maccabi ise 11. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 

Ev sahibi ekipte Gustavo Ayon 18 sayı, 9 ribaunt ile en etkili isim olurken Rudy Fernandez 13, Trey Thompkins 12 sayıyla oynadı. 

Maccabi FOX Tel Aviv'de Michael Roll 23 sayıyla maçın en skoreri olurken Alex Tyus 17, Angelo Caloiaro 13 sayı üretti. 

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