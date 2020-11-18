Real Madrid - Maccabi Tel Aviv maç sonucu: 79-63

Turkish Airlines EuroLeague'in 9. maç döneminde İspanyol ekibi Real Madrid, sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Real Madrid, baştan sona rahat götürmeyi başardığı karşılaşmayı 79-63 kazanarak üst üste 4. galibiyetini elde etti.
Real Madrid, 9. maçındaki 5. galibiyetini elde ederken Maccabi Tel Aviv ise 9. maçındaki 6. yenilgisini aldı.
Real Madrid'de Gabriel Deck, 16 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Anthony Randolph 15, Walter Tavares ve Sergio Llull da 10'ar sayıyla maçı tamamladılar.
Scottie Wilbekin, Maccabi Tel Aviv adına ürettiği 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Ante Zizic de 14 sayı, 10 ribaunt ile oynadı.