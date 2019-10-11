Real Madrid - Maccabi FOX Tel Aviv maç sonucu: 86-85

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci maç döneminde Real Madrid, sahasında Maccabi FOX Tel Aviv'i konuk etti.

Maccabi Tel Aviv, özellikle ikinci yarıdaki etkili performansıyla üstün olan tarafken son 10 saniyelik bölüme de Wilbekin'in basketiyle 83-85 önde girmişti. Fakat Real Madrid'de Jaycee Carroll'un 2.4 saniye kala bulduğu üç sayılık basket, ev sahibinin maçı 86-85 kazanmasını sağladı.

Sezonu iki iç saha maçıyla açan Real Madrid, 2'de 2 yaparken üst üste iki deplasman oynayan Maccabi ise 2'de 0 ile başladı.

Real Madrid'de Jordan Mickey 16 sayı, 11 ribaunt ile yıldızlaşırken Jaycee Carroll 14, Anthony Randolph 11 sayı üretti.

Maccabi Tel Aviv'de Scottie Wilbekin 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken John DiBartolomeo ve Elijah Bryant 15'er sayıyla oynadılar.