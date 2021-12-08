Real Madrid Luka Modric için sözleşme uzatıyor

Hırvat yıldız ile olan mevcut anlaşması önümüzdeki yaz sona ererken, bu sezon Real Madrid ile çıktığı 17 maçta beş asistle katkı sağlayarak Madrid ekibi için kilit isim olmaya devam ediyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre La Liga liderleri deneyimli orta saha oyuncusuna Haziran 2023'e kadar sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

Romano, Ancelotti ve Real Madrid yönetimine göre, ilerleyen yıllarına rağmen Modric'i hala 'kilit oyuncu' olarak gördüğünü iddia ediyor.

2012'de Tottenham Hotspur'dan geldiğinden beri Real Madrid formasıyla 408 maça çıkan Hırvat futbolcu, bu süreçte iki La Liga şampiyonluğu, bir Copa del Rey ve dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.