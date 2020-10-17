Real Madrid ligde 15 maç sonra kaybetti

La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, sahasında Cadiz’e 1-0 yenildi. Bu sezon sahasındaki maçlarda galip gelemeyen, deplasmandaki iki maçını kazanan Cadiz, seriyi şampiyonluk adayı Real Madrid karşısında da bozmadı. Karşılaşmanın 16. dakikasında Anthony Lozano’nun golüyle öne geçen ve kalan bölümde skoru korumasını bilen konuk takım, sahadan üç puanla ayrıldı.

Maç fazlası bulunan ve puanını 10’a çıkaran ligin yeni ekiplerinden Cadiz, ligde 15 maçlık yenilmeme serisi sona eren Real Madrid ile zirveyi paylaştı

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alvaro Negredo, maçtaki tek golün pasını veren isim oldu. Negredo 81 dakika sahada kalırken 4 şut çekti ve etkili bir oyun oynadı