Real Madrid, liderliği Barcelona'ya bıraktı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba akşamı deplasmanda karşılaşacağı Real Madrid, kendi evinde Real Betis'le golsüz berabere kaldı.

03 Kasım 2019, Pazar 00:55 Son Güncelleme:
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Real Madrid, liderliği Barcelona'ya bıraktı!

İspanya La Liga'da 11. hafta mücadelesinde Real Madrid, Real Betis'le karşılaştı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi olan ve Çarşamba akşamı karşılaşacağı Madrid adeta dünyaları kaçırdığı maçta 1 puanla yetinmek zorunda kaldı ve Barcelona'nın yenildiği haftada hanesine 1 puan yazdırabildi. Los Galacticos kazansaydı, haftayı lider olarak tamamlayacaktı.

Teknik direktör Zinedine Zidane'ın as kadroyla sahaya çıktığı maçın ardından Madrid puanını 22'ye yükseltti ve Barcelona'yla aynı puana ulaşarak liderliği paylaştı. La Liga'da averajla lider Barcelona oldu.

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