İspanya La Liga'da 11. hafta mücadelesinde Real Madrid, Real Betis'le karşılaştı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi olan ve Çarşamba akşamı karşılaşacağı Madrid adeta dünyaları kaçırdığı maçta 1 puanla yetinmek zorunda kaldı ve Barcelona'nın yenildiği haftada hanesine 1 puan yazdırabildi. Los Galacticos kazansaydı, haftayı lider olarak tamamlayacaktı.

Teknik direktör Zinedine Zidane'ın as kadroyla sahaya çıktığı maçın ardından Madrid puanını 22'ye yükseltti ve Barcelona'yla aynı puana ulaşarak liderliği paylaştı. La Liga'da averajla lider Barcelona oldu.

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