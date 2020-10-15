Real Madrid - Khimki Moskova maç sonucu: 94-85

Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü maç döneminde İspanyol devi Real Madrid, Rus ekibi Khimki Moskova'yı konuk etti. Khimki, corona virüse yakalanan oyuncularından kaynaklı sahaya sadece 8 kişi çıkabildi. Real Madrid, eksik rakibini 94-85 ile geçerken bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı. Corona virüs krizini en net şekilde hisseden takımlardan Khimki Moskova ise henüz galibiyetle tanışamadı.

Real Madrid'de Sergio Llull 21 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Nicolas Laprovittola 19, Trey Thompkins 18 sayı üretti.

Devin Booker'ın 22 sayı, 6 asist ile maçın en skorer ismi olmayı başardığı Khimki Moskova'da Vyacheslav Zaytsev de 21 sayı, 9 asist ile öne çıkarken Jonas Jerebko ise 18 sayı, 9 ribaunt ile maçı tamamladı.