Real Madrid, Karim Benzema kararını sezon sonuna bıraktı

Real Madrid'in ikon isimlerinden biri olan Karim Benzema'nın geleceği belirsizliğini koruyor. 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor.

Ancak Real Madrid cephesi Benzema için aceleci değil. Madrid ekibi, Fransız futbolcunun bu sezon göstereceği performansa göre sözleşme uzatmayla ilgili kararını verecek.

Karim Benzema'nın adı bir süredir eski kulübü Lyon ile de anılıyor. Fransız ekibi, yaz transfer döneminde Madrid cephesinin Benzema ile sözleşme uzatmaması durumunda harekete geçmeyi planlıyor.

Öte yandan Karim Benzema, Real Madrid'in Getafe'yi 2-0 mağlup ettiği lig maçının ardından ayrılık söylentilerinin merkezinde yer alan teknik direktör Zinedine Zidane'a destek verdi.

"Biz profesyoneliz ve her duruma uyum sağlamalıyız" diyen Fransız golcü, "Zidane'ın elinde bir sistemi var ve en iyisini yapmak için elinden gelini yapıyor" dedi.

Kariyerine Lyon'da başlayan Karim Benzema, 2009'da Real Madrid'e 35 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Madrid temsilcisiyle 12'inci sezonunu geçiren Fransız yıldız, eflatun-beyazlı formayla 267 gole imza attı.

Kaynak: TRT Spor