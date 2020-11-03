Şok Shakhtar Donetsk yenilgisi sonrası M'Gladbach deplasmanında da 2-0 geri düşen Real Madrid, Carlos Casemiro ve Karim Benzema'nın sahneye çıktığı son 3 dakikada 1 puanı kurtarmıştı. Inter maçı öncesi yapılan rutin Covid-19 testleri sırasında pozitif sonuç veren Eder Militao karantinaya alındı ve 21 kişilik maç kadrosundan çıkartıldı. Hafif sakatlığı bulunan Lucas Vazquez hazır duruma geldi. Dani Carvajal, Nacho ve Alvaro Odriozola henüz iyileşmedi. Takım adına en büyük artı, Eden Hazard'ın geri dönüşü ve bu geri dönüşü golle yapmış olması...

Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk 2 maçını beraberlikle tamamlayan Inter, Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'dan yoksun bir şekilde Real Madrid karşısına çıkacak. Koronavirüs karantinası sona eren Milan Skriniar ve sakatlığını atlatan Alexis Sanchez deplasman kafilesinde yer aldı. Lukaku'nun yokluğunda gözler Lautaro Martinez'in üzerinde olacak. Son lig maçında Parma'ya karşı yedekten girip tabela yapan Marcelo Brozovic'in ilk 11'de olması bekleniyor. Brozovic'in orta ikiliye geçmesi, Christian Eriksen'i kenara alacak; Nicolo Barella forvetin arkasında görev yapacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- 1982'den günümüze Real Madrid ile Inter arasında oynanan son 10 Avrupa kupası maçının 9'undan ev sahibi ekipler galip ayrıldı. (1 beraberlik)

- Real Madrid'in son 4 resmi maçı karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" bitti.

- Inter son 4 resmi maçının 3'ünde "2+ Gol" kaydetmeyi başardı. (Romelu Lukaku 3 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Madrid Kazanır" oldu! %43'lük kesim İspanyol devinin Inter karşında 3 puana uzanacağını düşünüyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.