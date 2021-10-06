Real Madrid ile PSG, Mbappe savaşında!

Bu sezon transfer dönemine Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo damga vurdu. CR7; Juventus'tan eski evi Manchester United'a dönmesiyle, Messi de evi olan Barcelona'dan ayrılıp, PSG'ye gitmesiyle çok konuşuldu.

Ayrılmak istediğini açıkladı

Devre arası ve önümüzdeki yaz transfer döneminin kahramanı da şimdiden belli gibi: Kylian Mbappe... PSG ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fransız yıldız geçtiğimiz günlerde Temmuz ayında kulübüne bonservis kazandırmak adına takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Ancak PSG yönetimi; Lionel Messi, Neymar ve Mbappe gibi rüya üçlüyü bir arada oynatmak için ısrarcı olunca Mbappe'nin ayrılığına izin çıkmadı.

6 yıl için 240 milyon Euro

İtalyan basını, İspanyol devi Real Madrid'in, Mbappe'yi kadrosuna katmak adına yoğun uğraş verdiğini, hatta Başkan Florentina Perez'in, 22 yaşındaki süperstar ile görüşüp, kendisine seneliği 40 milyon Euro'dan, 6 yıllık sözleşme teklif ettiğini yazdı.

Haberde; PSG'nin de genç yıldızı kaybetmemek adına tüm şartlarını zorlayacağı ve devre arasında Mbappe'ye yeni bir sözleşme önereceği kaydedildi.