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Real Madrid ile Manchester United arasında Pogba - Valverde takası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, takımdan göndermeyi düşündüğü Paul Pogba ile ilgilenen Real Madrid'den Federico Valverde'yi istemeyi planlıyor.

18 Şubat 2021, Perşembe 17:42 Son Güncelleme:
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Real Madrid ile Manchester United arasında Pogba - Valverde takası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sezon sonunda Fransız yıldızı Paul Pogba ile yollarını ayırmak istiyor. Uzun zamandır gündemde yer aldığı şekilde oyuncuyla eski takımı Juventus ve İspanyol devi Real Madrid'in ilgilendiği belirtiliyor. 

Todofichajes'in haberine göre Manchester United, Pogba için Real Madrid ile görüşmeye hazır ki bir takas talebine sahip oldukları aktarılıyor. Manchester United, Real Madrid'den Federico Valverde'yi kadrosuna katmak istiyor. İki takımın kısa süre içerisinde Pogba - Valverde takası için görüşmelere başlayabilecekleri iddia edilmekte. 

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