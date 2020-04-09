Real Madrid, Ianis Hagi için devrede

Devre arasında kiralık olarak geldiği Rangers formasıyla başarılı bir performans sergileyen Ianis Hagi, Avrupa'nın devlerinin ilgisini çekmeyi başardı.

Tottenham, Manchester City gibi takımların devrede olduğu belirtilen Hagi'ye son talip ise İspanyol devi Real Madrid oldu.

İspanyol basını, Real Madrid'in 21 yaşındaki oyuncunun gelişimini takip ettiğini aktardı.

Genk'ten kiralık olarak Rangers forması giyen Hagi için İskoç ekibi satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyor. Rangers, oyuncunun bonservisini aldıktan sonra Avrupa devlerine satışından bir gelir elde etmeyi planlıyor.

Rangers Menajeri Steven Gerrard da Gheorghe Hagi'nin yetenekli oğlu Ianis için övgü dolu ifadeler kullanmıştı.