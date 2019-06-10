Real Madrid gözünü kararttı! Hedef Paul Pogba

Geride bıraktığımız sezonda yarıştığı 3 kulvara da erken havlu atan Real Madrid, önümüzdeki yıl öncesinde iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Transfer sezonuna fırtına gibi giren ve Eden Hazard (100), Luka Jovic (60), Eder Militao (50) ile Rodrygo (45) için 255 milyon Euro (1 milyar 700 milyon TL) harcayan Los Galacticos şimdi ise gözünü Manchester United’ın yıldızı Paul Pogba’ya dikti. Eflatun-Beyazlılar’ın, Fransız orta saha için gemileri yaktığı iddia edildi.

206 milyon harcadı

İngiliz basını, İspanyol devinin, Kırmızı Şeytanlar’a Pogba için Gareth Bale, James Rodriguez ve Isco’yu teklif etmeyi planladığını öne sürdü. Madrid, Gareth Bale’i 101, Rodriguez’i 75 ve Isco’yu da 30 milyon Euro’ya kadrosuna katmıştı. Pogba’yı göndermeyi düşünmeyen Manchester United’ın bu teklif karşısında nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu.