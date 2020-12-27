Turkish Airlines EuroLeague'in iddialı ekiplerinden, İspanya Liga Endesa'nın en büyük şampiyonluk adaylarından Real Madrid; kadrosunu Galatasaray'dan Alex Tyus ile güçlendirmeye hazırlanıyor. İlk olarak İspanyol basınından Encestando'nun verdiği habere göre Real Madrid, Alex Tyus için hem oyuncu hem de Galatasaray ile görüşmeler yürüttü.

Eurohoops'tan Nikos Varlas'ın haberine göre Real Madrid, oyuncu için büyük ölçüde bir anlaşma sağladı. Transferden kaynaklı Galatasaray'ın cüzi miktarda bir bonservis ücreti de alması bekleniyor.

Galatasaray, eski oyuncularından Alex Tyus ile 4 Kasım'da sözleşme imzalamıştı. Real Madrid'e transferinin kısa süre içerisinde açıklanması beklenen Tyus, bu anlaşma ile birlikte 2019'da sona eren Maccabi döneminin ardından yeniden EuroLeague'e dönmeye hazırlanıyor.