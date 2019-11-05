Real Madrid - Galatasaray maçı öncesi önemli ipuçları

AS Gazetesi’nin Real Madrid muhabiri Sergio Gomez, Galatasaray maçı öncesi önemli ipuçları verdi.

Radyospor’a konuşan Gomez, “Betis maçında puan kaybettiler. Real Madrid çok iyi görünmüyor. Bale bu maçta olmayacak. James’in de olmasını beklemiyorum. Real Madrid’de temel problem bence gol problemi. Bale’in olmaması takımı ofansif anlamda etkiliyor. Real Madrid’in Galatasaray maçı öncesi çok iyi görünmediğini söyleyebilirim. Ama Şampiyonlar Ligi başka bir arena ve burada Real çok başarılı. Bu maçı kazanacağını düşünüyorum, yine de kolay olmayacak” ifadelerini kullandı. Gomez, Bale’in kadroda olmamasıyla ilgili şunları söyledi:

‘Bale ve Zidane anlaşamıyor’

“Bale şu anda teorik olarak sakat görünüyor. Takımdan ayrı çalışıyor. Ama Zidane’la da iyi ilişkilere sahip değil. Ne Real ne Zidane bu konuda açıklama yapıyor. Zidane devam edecekse Bale takımdan ayrılacak. Kesin olarak Galatasaray maçında oynamayacak diyebiliriz. Bunun dışında Real Madrid’in ideale yakın kadrosuyla sahada olacağını düşünüyorum.”

Galatasaray - Real Madrid maçının özeti