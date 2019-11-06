Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde Real Madrid ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Grubun kaderini yakından ilgilendiren maçın heyecanını canlı bahis ve birçok oyun seçeneğiyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

Galatasaray’da gündem Fatih Terim’in Rizespor karşısındaki kadro tercihinin kalıcı olup olmayacağı. Tecrübeli hoca Sarı-kırmızılıların 2-0 kazandığı mücadelede Belhanda, Feghouli, Nzonzi, Donk ve Mariano gibi isimleri ilk 11’e almamıştı. Bu durumun rotasyon mu yoksa uzun vadeli bir değişim mi olduğu bu karşılaşmada cevap bulacak. Temsilcimizde Falcao’nun sakatlığı sürerken Rizespor karşısında oyunu tamamlayamayan Şener Özbayraklı da sakatlar listesine eklendi. Galatasaray’daki en büyük hedef ise gruptaki ilk golünü bulmak.

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Real Madrid ezeli rakibi Barcelona’nın puansız geçtiği haftayı evinde Betis ile 0-0 berabere kalarak kapadı ve liderlik şansını kullanamadı. Diğer taraftan İstanbul’daki maçı 1-0 kazanan Eflatun-beyazlılar biraz olsun nefes almıştı. A Grubu’nda geride kalan 3 maçtan 4 puan çıkarabilen İspanyollar grup liderliğini zora soktu. Ev sahibinde Marco Asensio ve Nacho’nun sakatlıkları sürerken Gareth Bale ve James Rodriguez de büyük ihtimalle forma giyemeyecek.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Galatasaray’ın grupta geride kalan 3 maçı da 2.5 gol altı tamamlandı ve karşılıklı gol olmadı.

- Real Madrid’in bu sezon çıktığı 14 resmi karşılaşmanın 10’unda ilk yarı gol oldu.

- Galatasaray bu sezon çıktığı 13 resmi maçta 4 galibiyet aldı.

- İki ekip arasındaki son 5 resmi maçın 4’ünü Real Madrid kazanırken Galatasaray 1 kez galip geldi.

- İki takım arasında bugüne kadar oynanan hiçbir karşılaşma berabere bitmedi.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com’dan tek maç ve canlı bahis olarak oynanabilen mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyeleri Real Madrid’i tercih ediyor. Üyelerin %34’ü ev sahibinin kazanacağını düşünürken, %11’lik kısım ise 2.5 gol üzerinden gol bahislerine yönelmiş durumda.

CANER İŞBEĞENDİREN’İN YORUMU

Temsilcimiz Galatasaray için kritik bir viraj. Fatih Terim’in öğrencileri, derbi yenilgisini Rize karşısında telafi etse de futbol anlamında tatmin edici düzeyde bir performans sergilemiyor. Real Madrid ise son Betis maçında da kazanamadı. Bu sezon düşüşte olan Real, bu tip senaryolarda genelde ihtiyacı olan 3 puanı almayı başarabiliyor. Ama 90 dakika genelinde Real’in temsilcimize karşı çok gol bulacağını düşünmüyorum. Bu doğrultuda ikili tercihlerden hem Real Madrid galibiyeti, hem de 4.5 altı önereceğim.



