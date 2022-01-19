Turkish Airlines EuroLeague'in iddialı ekiplerinden Real Madrid, kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirdi. Real Madrid, eski oyuncusu Gabriel Deck ile Haziran 2024'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Arjantinli oyuncu, 2018'de ülkesi takımlarından San Lorenzo'dan Real Madrid'e transfer olmuştu. Real Madrid'de geçirdiği başarılı dönem sonrası ise geçtiğimiz sezonun içinde NBA takımlarından Oklahoma City Thunder'a transfer oldu.

NBA'de aradığı şansı bulamayan ve 4 Ocak 2022'de Oklahoma City tarafından serbest bırakılan 26 yaşındaki oyuncu, Real Madrid'e döndü.