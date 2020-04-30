Turkish Airlines EuroLeague'in iddialı ekiplerinden Real Madrid, yıldız oyun kurucusu Facundo Campazzo'yu NBA'e kaptırmak üzere. Yaşanan gelişmeler üzerine Madrid ekibi, Arjantinli oyuncunun boşluğunu doldurmak adına Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Kostas Sloukas'ı ilk hedef olarak belirledi.

Doncic ile buluşabilir

Hırvat sitesi Crosarka'ya göre Dallas Mavericks ve San Antonio Spurs, Real Madrid'in yıldızı Facundo Campazzo ile ilgileniyorlar. Campazzo, Dallas Mavericks'e gitmesi durumunda eski takım arkadaşı Luka Doncic ile yeniden bir araya gelebilir.

Önceki sezonlarda da NBA takımlarının ilgilendiği Campazzo'nun Madrid ekibi ile 2024 yılına kadar bir sözleşmesi bulunuyor. Bazı kaynaklara göre ise bu sözleşmenin fesih bedelinin 10 milyon Euro'nun üzerinde olduğu belirtiliyor.

Boşluğunu Sloukas dolduracak

Mundo Deportivo'ya göre Campazzo'nun gitmesi durumunda Real Madrid, onun boşluğunu Fenerbahçe Beko'dan Kostas Sloukas ile doldurmayı düşünüyor. Yine haberde Yunan oyuncunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshedebileceği aktarılıyor.