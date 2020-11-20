Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'deki İspanya turnesinin son ayağına çıkıyor. Sarı-lacivertliler 10. hafta randevusunda Real Madrid'e konuk oluyor. İspanya'da üst üste farklı kaybedilen Barcelona ve Baskonia maçlarının ardından, zorlu bir randevuya daha çıkacak sarı-lacivertlilerin 9 hafta sonunda 4 galibiyeti bulunuyor. Sezona beşte birle başladıktan sonra toparlanan ve üst üste maç kazanmaya başlayan Real Madrid ise son dört karşılaşmasından galibiyetle ayrılmış durumda.

Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

20 Kasım Cuma (Bu akşam) TSİ 23.00’da Wizink Center’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Matej Boltauzer (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Joseph Bissang (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Nando De Colo, bu karşılaşmada da forma giyemeyecek. Fransız oyuncunun yokluğunda takım liderliğini üstlenen Lorenzo Brown 12 sayı - 5 asist ortalamalarıyla temsilcimizin bu alanlardaki en iyi ismi konumunda.

Real Madrid'de NBA’e gitmesi beklenen yıldız guard Facundo Campazzo'nun form yükselişi ise sürüyor. Maccabi maçını 9 sayı - 12 asistle bitiren Arjantinli oyuncu, sezonu da 10 sayı - 6 asist ortalamasıyla sürdürüyor.

Bu karşılaşma aynı zamanda Real Madrid - Fenerbahçe Beko rekabetindeki 28. buluşma olacak. Geride kalan 27 maçta Fenerbahçe Beko yalnızca 9 galibiyet alırken, son dört mücadelenin tamamı Real Madrid galibiyetiyle noktalandı.











