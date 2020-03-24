İspanya La Liga'nın köklü kulüplerinden Real Madrid yeni sezonun kadro planlamasını yapmak için hazırlıklara başladı.

Teknik direktör Zidane'ın forvet bölgesine takviye yapılması istediği öğrenildi. Fransız teknik adamın bu isteğindeki asıl neden ise Luka Jovic ve Mariano Diaz'dan istediği verimi alaması ve Benzema'nın ilerleyen yaşı olması.

İspanyol kulüp bu gelişmeler ışığında Dortmund forması giyen Erling Haaland'ı gündemine aldı. 19 yaşındaki Norveçli golcünün bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg ile gösterdiği performans ve ara transfer döneminde Dortmund'un kadrosuna dahil olması ile büyük kulüpte gösterdiği inanılmaz çıkış Real Madrid'in ilgisini çekti.

Marca'nın haberine ünlü menajer Mina Raiola devreye girdi ve yakın zamanda anlaşmanın tamamlanacağı belirtildi.