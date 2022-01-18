Real Madrid efsanesi Franciso Gento hayatını kaybetti

Real Madrid, efsane isimlerinden olan onursal başkanı Francisco 'Paco' Gento'nun 88 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Dünya futbolunun en önemli isimleri arasında yer alan Paco Gento, Real Madrid'de elde ettiği büyük başarılarla hatırlanıyor.

Paco Gento, bugünün Şampiyonlar Ligi olan Avrupa Kupası'nı 6 kez kazanmayı başaran tek oyuncu konumunda. 1953-1971 yılları arasında Real Madrid forması giyen Gento, 18 sezonda 6 Avrupa Kupası'nın yanı sıra 12 lig şampiyonluğu da yaşamıştı. 600 maça çıktığı Real Madrid'de 182 gol atarken 43 kez de İspanya Millî Takımı forması giymişti.

Real Madrid'in sembol isimlerinden olan Gento, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından 20. yüzyılın en iyi 30. oyuncusu olarak gösterilmiştir.